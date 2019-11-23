للمرة الأولى.. مصر تتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23



توّجت مصر، المستضيفة، بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً في نسختها الجديدة لأول مرة في تاريخها الجمعة بتغلبها على كوت ديفوار 2-1 بعد التمديد للحصص الإضافية إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



في استاد القاهرة، منح كريم العراقي هدف التقدم لأصحاب الأرض (37) قبل أن يدرك "الأفيال" التعادل في الوقت القاتل بفضل أبو بكر دومبيا (89)، بيد أنّ "الفراعنة" حسموا أمر اللقب الغالي في الحصة الإضافية الثانية بهدف القائد رمضان صبحي (114).



وتأهلت مصر سلفاً لأولمبياد طوكيو 2020 وللمرة الثانية عشرة في تاريخها إثر بلوغها النهائي رفقة كوت ديفوار، في حين بلغت جنوب إفريقيا محطة الأولمبياد إثر فوزها على غانا في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح (6-5) بعد التعادل في الوقت الأصلي (2-2).

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