رياضة | موعد مباراة الأهلي السعودي والفيصلي اليوم السبت 23-11-2019 بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي السعودي والفيصلي اليوم السبت 23-11-2019 بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الفيصلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري.



موعد مباراة الأهلي والفيصلي تقام مواجهة النادي الفيصلي ونظيره الأهلي، في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة، و7:40 بتوقيت مكه المكرمة، ويتم إذاعتها على أحد القنوات السعودية.

ملعب مباراة الأهلي والفيصلي Advertisements يحتضن أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيةن مواجهة الاهلي السعودي ونظيره الفيصلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والفيصلي يتم بث مواجهة الاهلي والفيصلي عبر قناة السعودية الرياضية، حيث من المقرر أن يعلق على المواجهة، عبدالله الحربي، والذي كلفته إدارة القناة، بالتعليق على مباراة أهلي جدة والفيصلي.