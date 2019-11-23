رياضة | تعرف علي موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية اليوم السبت الموافق 23 / 11 / 2019 مباراة من العيار الثقيل بعد انتهاء أسبوع الفيفا الدولي للمنتخبات حيث يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره فريق تشلسي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في مدينة مانشستر.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي مانشستر سيتي و نظيره نادي تشيلسي اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة النصف بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ويسعي نادي مانشستر سيتي صاحب الأرض و الجمهور بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق للفوز بالمباراة ولا غير بعد التعثر في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالخسارة أمام نظيره فريق ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بينما يرغب نادي تشيلسي بقيادة المدير الفني الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد للاستمرار بتقديم النتائج الإيجابية والتقدم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة علي لقب البريميرليج هذا الموسم.