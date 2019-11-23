رياضة | موعد مباراة فلامينجو ضد ريفيربليت اليوم 23 -11 - 2019 في نهائي كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة فلامينجو ضد ريفيربليت اليوم 23 -11 - 2019 في نهائي كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريفيربليت الأرجنتيني مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مونومينتال في ليما عاصمة بيرو ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس لقارة أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة فلامينجو ضد ريفيربليت :- وسوف تقام المباراة بين فريق فلامينجو البرازيلي ضد فريق ريفيربليت الأرجنتيني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريفيربليت ضد فلامينجو :- وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق فلامينجو وريفربليت عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ونجح فريق ريفيربليت في التأهل إلى دور النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز، وذلك بالرغم من خسارته في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف على ملعب لا بومبونيرا، وكان الريفير قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وتفوق الفريق بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 في الذهاب والاياب.