رياضة | اليوم.. دكرنس يواجه الحمام في لقاء مرتقبة بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. دكرنس يواجه الحمام في لقاء مرتقبة بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم السبت منافسات ختام الدور التمهيدى الثالث بكأس مصر حيث تقام ٧ مباريات مختلفة.

يستضيف فريق دكرنس على ملعبه فريق الحمام ممثل مطروح فى الثانية إلا ربع عصرا فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين.

دكرنس وصل لهذا الدور عقب الفوز ف الدور التمهيدى الأول على مركز شباب أبوالمطامير بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فيما تخطى بالدور التمهيدى الثانى على ملعبه فريق نهضة العامرية بثلاثية نظيفة.

فيما تخطى الحمام بالدور التمهيدى الأول عثماسون طنطا بركلات الترجيح وإجتاز عقبة غزل شبين بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه بمطروح.

وسبق أن إلتقى الفريقان خلال الموسم الحالى بدورى القسم الثانى وتحديدا بالجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة حيث تمكن الحمام من تحقيق الفوز بهذه المباراة بهدف دون مقابل.

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ومن المتوقع أن يخوض الفريقان المباراة بتشكيلة من اللاعبين ممن لم يشاركوا بالمباراة الأخيرة بدورى القسم الثانى والتى أقيمت الأربعاء الماضى حيث تعادل دكرنس أمام المنصورة بهدف فيما تعرض الحمام للهزيمة أمام دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتأهل حتى الأن وقبل منافسات الغد فرق : قنا ، العبور ، النجوم ، بتروجيت ، الجزيرة ، النصر ، الشرقية.

ومن المنتظر أن يتأهل عن هذا الدور ١٤ فريق تنضم لفرق الدورى الممتاز وعددها ١٨ فريق ليكتمل فرق دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.

وتقام غدا المباريات المتبقية بالدور التمهيدى الثالث على النحو التالى :

أبوقير للأسمدة - المنصورة

فاركو - منتخب السويس

الإعلاميين - البنك الأهلى

بنى سويف - عرب الرمل

الترسانة - الأوليمبى

بيلا - شباب سنورس