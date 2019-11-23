رياضة | بعد تتويج منتخب مصر.. أبرز إحصائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويج منتخب مصر.. أبرز إحصائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي أقيمت في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بالفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية إمتدت للأشواط الإضافية، بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي بهدف في كل شبكة.

أهداف المباراة

تقدم كريم العراقي لمنتخب مصر أولاً عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 37، قبل أن يخطف أبو بكر دومبيا تعادلاً قاتلاً في الدقيقة 88 للإيفواريين.

وسجل النجم رمضان صبحي هدف الفوز في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي لتتوج مصر باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

أبرز ارقام وإحصائيات البطولة

شهدت البطولة تسجيل 35 هدفاً خلال 16 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 2.19 هدفاً في المباراة الواحدة.

بهدفي منتخب مصر، سجل منتخب الفراعنة في البطولة 11 هدفاً كأقوى هجوم في البطولة، كما حقق الفراعنة رقماً قياسياً في البطولة، كأكثر منتخب يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة.

أقوى الدفاعات

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ويعد منتخب نيجريا أقوى دفاعات البطولة رغم خروجه من الدور الأول، حيث سكنت شباكه هدفين فقط خلال ثلاثة مباريات.

ورغم وصوله للمركز الرابع، إلا أن منتخب غانا يعد أضعف دفاع في البطولة، حيث سكنت شباكه 7 أهداف في خمس مباريات خاضها في البطولة، ولم يسطتع المحافظة على نظافة شباكة في أي مباراة.

نظافة الشباك

يعد منتخب جنوب أفريقيا أكثر المنتخبات المحققة لنظافة الشباك (كلين شيت) حيث حافظ على نظافة شباكة في ثلاثة مناسبات من أصل خمسة مناسبات هي حصيلة مشواره في البطولة، بينما لم يحقق منتتخب غانا أي كلين شيت في البطولة

منتخب مالي المشاركة الأسواً

كان منتخب مالي صحب المشاركة الأسوأ في هذه النسخة، حيث لم يحقق أي فوز، ولم يحصل على أي نقطة بالإضافة لأنه لم يستطيع تسجيل أ هدف، ليخرج غير مأسوفاً عليه.

ترتيب الهدافين

واصل نجم الزمالك ومنتخب مصر تصدره لسجل الهدافين برصيد 4 أهداف، رغم صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية.

وتلاه عدة لاعبين أصحاب الهدفين وهم: ثنائي الفراعنة رمضان صبحي وعبدالرحمن مجدي، وثنائي غانا أوسو كوابينا و صامويل أوبينج، بالإضافة للكاميروني فرانك إيفينا.