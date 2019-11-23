رياضة | احتفال لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الجماهير بعد اطلاق حكم المباراة صافرة نهائي إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفال لاعبي المنتخب الأوليمبي مع الجماهير بعد اطلاق حكم المباراة صافرة نهائي إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو منتخب مصر الأوليمبي على الاحتفال على الجماهير الحاضرة في مباراة الفريق ضد منتخب كوت ديفوار في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح منتخب مصر في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز رمضان صبحي وكريم العراقي ثنائية المنتخب في اللقاء.

Advertisements

وتوج رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادى الأهلي بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على الأراضي المصرية في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام.

وحصل محمد صبحي حارس مرمى المنتخب الوطني على جائزة أفضل حارس في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.