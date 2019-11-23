رياضة | ملخص لمسات رمضان صبحي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات رمضان صبحي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تألق رمضان صبحي في مباراة مصر وكوت ديفوار

وشهدت مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام تألق واضح لقائد المنتخب رمضان صبحي طوال اللقاء حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 114 لنحسم لقب كأس أمم إفريقيا ونتأهل كأول إفريقيا لأولمبياد طوكيو.