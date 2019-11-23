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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفوز عاى ليل بهدفين في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
باريس سان جيرمان
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا على نظيره ليل، مساء اليوم، في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي، بهدفين دون رد.
سجل ماورو إيكاردي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.
ثم أضاف أنخيل دي ماريا النتيجة لصالح أصحاب الأرض بهدف ثانِ في الدقيقة 31.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 33 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ليل عند 19 نقطة في المركز السابع.
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