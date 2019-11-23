الامارات | فوز الإمارات.. وتعادل الحمرية مع العربي بدوري الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الإمارات.. وتعادل الحمرية مع العربي بدوري الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق الحمرية مع ضيفه العربي 1-1، أمس، في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وكان الحمرية قريباً من الفوز، لولا اهتزاز شباكه في الدقيقة (90+7)، بهدف سجله البرازيلي ألكسندر بيرنارديس.

وحقق فريق الإمارات انتصاره الأول في البطولة على حساب التعاون 3-1، في مباراة شهدت أول أهدافه بالدوري، بعد أن صام عن التهديف في المباراتين الماضيتين، وسجل ثلاثية «الصقور» عبدالله النعيمي (19)، والكولومبي تومي توبار (30)، والرواندي هاكيزيمانا (80)، فيما أحرز هدف التعاون اللاعب العاجي كوفي ميشاس (72).

وفي مباراة ثالثة، فاز العروبة على مسافي بهدف دون مقابل، محققاً انتصاره الأول أيضاً، وسجل له العاجي عمر بيريتس (11). وبهذه النتائج رفع الإمارات رصيده إلى خمس نقاط، والعروبة إلى أربع، مقابل نقطتين للحمرية.

وتختتم الجولة، اليوم، بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة إلا ثلثاً، ويلعب فيها دبا الفجيرة مع البطائح، ومصفوت مع دبا الحصن.