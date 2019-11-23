الامارات | محمد بن حمد الشرقي يتوج الفائزين في «سباق بنك الفجيرة للجري»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد الشرقي يتوج الفائزين في «سباق بنك الفجيرة للجري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، الفائزين الأوائل في «سباق بنك الفجيرة للجري»، بنسخته الثالثة، الذي أقيم تحت رعاية سموه في ساحة الاحتفالات بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 2200 متسابق من المهتمين باللياقة البدنية والعائلات والأفراد بمختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من أصحاب الهمم، الذين خُصص لهم سباق خاص.

وأكد سموه حرص إمارة الفجيرة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية، وتوفير المناخ المناسب لإنجاحها، بما يعكس مكانة الإمارة على خريطة مختلف النشاطات الرياضية.

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وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للفائزين تفوقهم في السباق، مشيداً بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة بدورتها الثالثة، والمشاركة الواسعة لمختلف شرائح المجتمع من الجنسيات كافة، والتي عكست روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة عدد المشاركين في البطولات المقبلة.

جدير بالذكر أن سباق الفجيرة للجري 2019 تضمن سباقات الجري لمسافة ثلاثة وخمسة و10 و11 كلم، إلى جانب سباق الممرات الجبلية الممتد على مسافة 11 كلم، وسط مناظر جبال الفجيرة الخلابة بنسخته الثانية هذا العام، ويعد سباقاً فريداً من نوعه، كونه الأول الذي يقام في سلسلة جبلية.

حضر التتويج سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من الإداريين واللاعبين والمهتمين، وحشد كبير من عشاق رياضة الجري.