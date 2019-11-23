الامارات | ريال سوسييداد يتطلع إلى «المربع الذهبي» من بوابة الريال

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسييداد يتطلع إلى «المربع الذهبي» من بوابة الريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل ريال سوسييداد، إحدى مفاجآت بداية الموسم، على ريال مدريد القوي، اليوم، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، باحثاً عن تعزيز موقعه، ليكون بين الأربعة الأوائل في صدارة الترتيب.

وبعد اضمحلال مغامرة غرناطة، وخسارته في مبارياته الثلاث الأخيرة، يحاول ريال سوسييداد العودة بنتيجة طيبة من ملعب «سانتياغو برنابيو» العريق، على أمل تخطي الفريق الملكي، إذ يتخلف عنه راهناً بفارق نقطتين، لكنه لعب مباراة أكثر.

ويتألق مع سوسييداد النرويجي الشاب مارتن أوديغارد (20 عاماً)، أحد أبرز صانعي الألعاب هذا الموسم والمعار من الريال. وستكون للاعب الشاب فرصة إثبات نفسه أمام فريق تخلى عنه لاكتساب المزيد من الخبرة.

في المقابل، استعاد الريال إيقاعه قبل فترة التوقف الدولية، إذ خاض خمس مباريات في مختلف المسابقات دون تلقيه أي هدف، فاز بأربع منها، مسجلاً 16 هدفاً.

ويفتقد مدرب الريال، زيدان، لاعب خط وسطه، لوكاس فاسكيز، الذي تعرّض، أول من أمس، لكسر في إصبع قدمه دون تحديد مدة غيابه.

وتخوض فرق الطليعة مبارياتها، فبعد حلول برشلونة على ليغانيس، يزور أتلتيكو مدريد مع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني غرناطة الجريح والمتراجع إلى المركز الثامن. ويعود قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه إلى فريقه بعد أسبوع الحلة الجديدة من كأس ديفيس لكرة المضرب، التي تسهم شركته «كوزموس» في تسويقها.

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- الريال استعاد إيقاعه

قبل فترة التوقف

الدولية، إذ لم يتلقَّ

أي هدف في آخر

خمس مباريات، وفاز

في أربع منها.