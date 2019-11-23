الامارات | الحميدي.. سادس العالم في مونديال «القوة البدنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحميدي.. سادس العالم في مونديال «القوة البدنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى محمد الحميدي مشاركة منتخب الإمارات بشكل إيجابي في مونديال الأقوياء، بإحرازه المركز السادس في رفعة الديدليفت في بطولة العالم للقوة البدنية التي تستضيفها الإمارات في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، وتقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي. وتمكن الحميدي من رفع 327.5 كيلوغراماً.

وتختتم البطولة مساء اليوم من خلال إقامة الوزن المفتوح، الذي يشارك فيه أقوى رجال وسيدات العالم، يلي ذلك الحفل الختامي الذي سيقام الساعة الثامنة والنصف مساء في فندق هوليدي فيستيفال دبي.

ومع الوصول إلى خط نهاية المونديال، وعلى هامش إقامة المؤتمر الرياضي الذي نظّمه الاتحاد الدولي للقوة البدنية، كرّم الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، مقدماً الشكر والتقدير للجهود الفنية التي أسهمت في إنجاح المونديال.

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وأكد رياضيون مختصون برياضة القوة البدنية أن استضافة الإمارات لمنافسات البطولة، ومشاركة أقوى لاعبي ولاعبات العالم، أعطى زخماً إيجابياً جديداً لممارسة اللعبة في الإمارات ودول الشرق الأوسط.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد وبطل العالم، فيصل الزعابي، في تصريح صحافي، إن الخطط البعيدة المدى التي اعتمدتها لجنة القوة البدنية منذ سنوات عديدة، وتم تنفيذها بشكل دقيق، آتت ثمارها بشكل مميز، وقادت رياضة القوة البدنية في الإمارات إلى أن تحقق مختلف أنواع المكاسب على مستوى نيل الميداليات العالمية والقارية، إضافة إلى استضافة كبرى بطولات العالم الجارية حالياً.

وقال مدرب منتخب الإمارات، عمر الظاهري، إن عدم الفوز بميدالية ملونة في بطولة العالم الحالية لا يؤثر في النجاحات المتكررة التي حققتها هذه الرياضة في الدولة في بطولات سابقة، بل يعزز التطلع لأفضل النتائج مستقبلاً.

في جانب آخر، كشف البطل الأميركي، بلاين سومنير، الذي وصل أمس إلى دبي، عن طموحه بمشاركة قوية تقوده إلى تحطيم أرقامه القياسية العالمية الحالية، وهي 435 كيلوغراماً في رفعة الصدر، و355 كيلوغراماً في الدبلفت، و475 كيلوغراماً في السكوات برفعات أكبر، مبيناً في تصريحات صحافية أنه يتطلع لرفع 500 كيلوغرام، واصفاً سفره من أميركا إلى دبي بأنه استغرق نحو 28 ساعة.