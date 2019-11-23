الامارات | مباراة أتالانتا.. فرصة رونالدو لتلطيف الأجواء مع مدربه

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة أتالانتا.. فرصة رونالدو لتلطيف الأجواء مع مدربه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بأنه ليس بكامل جاهزيته البدنية، لكنه يضع نفسه في خدمة فريقه يوفنتوس، الذي يعاني إصابات عدة قبل مواجهته مع أتالانتا الخامس، في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم اليوم.

ولم يخسر فريق السيدة العجوز أي مباراة، ويتصدر الترتيب وسط ملاحقة شرسة من إنترميلان، الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.

وكانت مباراة يوفنتوس الأخيرة ضد ميلان شهدت قيام مدرب الأول ماوريتسيو ساري بإخراج رونالدو من الملعب في الدقيقة 54، زاعماً أنه يعاني مشكلة طفيفة في ركبته، فغادر النجم البرتغالي الملعب غاضباً لاستبداله، ما شكل مادة دسمة للصحافة في إيطاليا والبرتغال. ونجح رونالدو في تسجيل أربعة أهداف في صفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف. وستكون مباراة أتالانتا فرصة للاعب، لتلطيف الأجواء مع مدربه.

ويغيب عن يوفنتوس ظهيره الأيسر، البرازيلي أليكس ساندرو، الذي عانى إصابة عضلية تعرض لها في صفوف منتخب بلاده، بالإضافة إلى الفرنسي بلاز ماتويدي، كما يحوم الشك حول مشاركة صانع الألعاب البوسني، ميراليم بيانيتش، الذي يعاني بدوره إصابة. ولم يخسر يوفنتوس في آخر 29 مباراة ضد أتالانتا، ففاز في 23، وتعادل ست مرات.

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وسيحاول إنترميلان مواصلة الضغط على يوفنتوس، عندما يحل ضيفاً على تورينو، الذي وضع حداً لست مباريات دون أن يتذوق طعم الفوز بتغلبه على بريشيا في الجولة الأخيرة. ويلتقي الجريحان: نابولي وميلان وجهاً لوجه. وبعد أن كان منافساً في الصدارة بالمراحل الأولى، تراجع أداء الفريق الجنوبي بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، بسبب مشكلات داخلية بين الإدارة واللاعبين، حيث يحتل حالياً المركز السابع.

- يوفنتوس يتصدر

الدوري، ولم يخسر

في آخر 29 مباراة

أمام أتالانتا.