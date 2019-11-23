الامارات | مبويو مطلوب في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مبويو مطلوب في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «وول فووت» البلجيكية أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع نادي كورتريك، لضم البلجيكي إلومبي مبويو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب لا يمانع الموافقة على هذا العرض.
وقالت الصحيفة: «رغم تألق مبويو مع كورتريك في الموسم الحالي، بإحرازه ستة أهداف، وصناعته هدفين في 15 مباراة، فإن ناديه قد يوافق على العرض الإماراتي، لأن المقابل المادي سيكون مناسباً للاعب والنادي».
وأضافت: «مبويو لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي الرائد السعودي، لكنه لم يظهر بمستوى جيد، وأحرز هدفين في 13 مباراة، قبل أن يعود إلى الدوري البلجيكي مجدداً».
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