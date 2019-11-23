الامارات | ليغانيس الإسباني يقدم ماجد والنقبي رسمياً اليوم بين شوطي مباراة برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليغانيس الإسباني يقدم ماجد والنقبي رسمياً اليوم بين شوطي مباراة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم لاعبيه الجديدين، حارس مرمى الشارقة ماجد محسن مصبح، ولاعب اتحاد كلباء أحمد النقبي، رسمياً بين شوطي مباراة برشلونة ضمن المرحلة 13 للدوري الإسباني، التي تقام على ملعب بوتاركي.

ووفقاً لما أكده نادي الشارقة في مؤتمر صحافي سابق له، وكذلك بحسب ما جاء أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»، فمن المتوقع أن يوقّع ليغانيس العقد مع اللاعبين اليوم، تمهيداً لضمهما إلى صفوفه كلاعبين محترفين، بعدما تم اختيارهما أخيراً للوجود في صفوف ليغانيس، وخوض تجربة احترافية في النادي الإسباني.

وسيقوم ليغانيس بتسجيل ماجد مصبح وأحمد النقبي ضمن قائمة الفريق الأول، وسيتدربون معه، وسيلعبون لفريق الرديف بالنادي، لكي يتأقلموا على الأجواء قبل أن يتم تصعيدهما إلى الفريق الأول، بحسب مستواهما واجتهادهما.

وأكد نادي الشارقة أن وفداً مكوناً من أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ورئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، ورئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم علي اللوغاني، ومدير الاحتراف بنادي الشارقة إبراهيم سيف، غادر برفقة اللاعبين لحضور مراسم توقيع العقد الرسمي مع اللاعبين.

وكان الحارس ماجد مصبح قد ذكر في تصريحات صحافية أنه يتطلع لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التجربة، وأنه يخطط مستقبلاً للحصول على مكان في قائمة فريق ليغانيس، وأن حلمه أن يخوض مباريات كبيرة أمام ريال مدريد وبرشلونة، والتأهل للعب في البطولات الأوروبية.

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- ماجد مصبح وأحمد

النقبي سيتم

ضمهما مبدئياً

إلى فريق الرديف

في ليغانيس للتأقلم

على الأجواء الجديدة.