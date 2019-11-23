هشام حطب يهنئ المنتخب الأولمبي: الإنجازات تتحقق بفضل اهتمام القيادة السياسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط عن خالص التهاني للجماهير المصرية واتحاد كرة القدم والمنتخب الأولمبي بعد الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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وقال المهندس هشام حطب ، في تصريح اليوم ، إن الانجازات الرياضية التي تتحقق بفضل اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي يمنح الرياضة اهتماما كبيرا والنتائج التي تتحقق نتيجة هذا الاهتمام.

وأشاد المهندس هشام حطب بحسن التنظيم الذي أبهر العالم ، وأكد قدرة مصر على استضافة أكبر البطولات وانجاحها ودور جماهير مصر الذي كان أحد عوامل النجاح للبطولة وداعم كبيرا في نجاح المنتخب الأولمبي.

وأشار الى أن فوز المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام كأول منتخب عربي يفوز بهذا اللقب يعد انجاز كبير لمصر والعرب ويكلل كل الجهود التي قام بها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني والمدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب.