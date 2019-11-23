شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يهنئ السيسي بفوز المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجماهير الكرة المصرية العظيمة بمناسبة فوز المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ووجه زين التهنئة للاعبي المنتخب الوطني المصري وجهازه الفني على أدائهم البطولي الرائع في كافة مباريات البطولة، والذي عبر بحق عن الكفاح والإصرار والتمسك بروح النصر حتى تمكنوا من إسعاد الشعب المصري العظيم بتحقيق إنجاز الفوز بالبطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متمنياً لهم استكمال إنجازهم بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير وعشاق كرة القدم المصرية في الأولمبياد العام القادم.

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وقال زين إنه حرصا على حقوق المواطن المصري في الاستمتاع بمشاهدة منتخب بلاده فقد قامت قناة «تايم سبورتس» ببث كافة فعاليات البطولة على البث الأرضي، ونقلت المباريات باحترافية ومهنية، وقدمت التحليل الرياضي المتميز من خلال ستوديو القناة التحليلي لكافة مباريات البطولة والذي استضاف خبراء ونجوم كرة القدم.

ووجه رئيس الهيئة الشكر والتحية والتقدير لكافة أطقم وفرق عمل وتشغيل قناة «تايم سبورتس» على جهودهم المتميزة، متمنياً لهم المزيد من التميز والإبداع لإمتاع المشاهدين من جماهير وعشاق كرة القدم.

وأعرب زين عن خالص أمانيه بالتوفيق والنجاح لمصرنا الحبيبة في كافة المجالات في ظل قيادة ودعم الرئيس السيسي للشباب.