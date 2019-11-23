شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: نستحق التتويج ببطولة أفريقيا ونسعى لتقديم مستوى مشرف بالأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بتتويج المنتخب بلقب بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عاما التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر الجاري.

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة، على منتخب كوت ديفوار بنتيجة ٢-١.

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وقال شوقي غريب، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن منتخب مصر استحق التتويج باللقب القاري، معربا عن سعادته بفوز المنتخب بكل الجوائز الفردية للمسابقة الإفريقية، عقب فوز رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومحمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى، بالإضافة إلى حصول مصطفي محمد على جائزة هداف المسابقة.

وأضاف غريب «منتخب كوت ديفوار قوي ويلعب كرة قدم سريعة، ومنتخبنا لعب بنفس القوة طوال ١٢٠ دقيقة، وحرصت على تأخير التغييرات لكي أستفيد بها في الوقت الإضافي حتي يكون هناك طاقة جديدة للفريق».

وتابع «أقدم كل الشكر للإعلام المصري لمساندته المنتخب طوال الفترة الماضية، سيكون هناك مباريات ودية للمنتخب في شهري مارس ويونيو المقبلين، سنعقد اجتماعا مع المسؤولين عن جدول الدوري لتوضيح الأمور، ولكن الآن سنحصل على راحة بعيدا عن الكرة في الفترة القادمة، وسيكون لدينا برنامج طموح للاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ من أجل تمثيل مصر بشكل مشرف في الحدث الأولمبي».

وأشار غريب إلى رغبته في استمرار تواجد الجماهير في مباريات الدوري الممتاز وكل المسابقات في الفترة القادمة بعد المظهر المشرف للجمهور خلال مباريات بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما.