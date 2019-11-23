شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: فوز المنتخب الأولمبي امتداد طبيعي للنهضة الشاملة التي تعيشها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن حصول المنتخب الأولمبي على لقب البطولة الأفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة والتي استضافتها مصر ، فضلا عن تأهله لمنافسات الدورة الأوليمبية المقبلة طوكيو ٢٠٢٠ ، يمثل إنجازا تاريخيا غير مسبوق وإضافة جديدة للرياضة المصرية بوجه عام ولكرة القدم على وجه الخصوص.

وأضاف وزير الشباب ، في تصريح عقب المباراة النهائية بين مصر وكوت ديفوار التي انتهت بفوز الفراعنة ٢-١ ، أن هذا الانجاز يمثل امتدادا طبيعيا للانجازات والنهضة الشاملة التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية فى ظل قيادة سياسية واعية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى طالما كان حريصاً على تحقيق حلم الشعب المصرى فى بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة من خلال تهيئة الأجواء والظروف الملاءمة للابداع والانجاز فى شتى المجالات وتمثل الرياضة أحد أهم جوانبها.

وأشار إلى أن مصر تعيش حاليا حالة من الازدهار الرياضى فى مختلف مفردات المنظومة الرياضية ، وانعكس ذلك فى التنظيم المبهر لفعاليات البطولة الأفريقية تحت ٢٣ سنة ، ومن قبلها بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر ٢٠١٩ ، وأوجه التنظيم التى أبهرت العالم ، فضلا عن الأداء المشرف والرائع للمنتخب المصري الأولمبي خلال المنافسات وتحقيقه