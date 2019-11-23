"رونالدو" أسعي للعودة بشكل أفضل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019 يستمر مسلسل الصراع بين ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي ولاعبه البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بعد استبعاد الأخير عن مواجهة الغد أمام اتالانتا بالكالتشيو لحساب الجولة الثالثة عشر.

Advertisements وعلق رونالدو على غيابه عن مواجهة اتالانتا عبر "انستجرام" بأنه يركز على الشفاء للعودة بشكل أفضل في قادم المواعيد. وكان رونالدو، قد خرج خلال مباراة ميلان بالدور الإيطالي خلال الدقيقة ٥٠ ما أثار غضبه ليخرج برة الملعب وييثير استياء الجماهير وساري. الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو ورغم إصابته الغير معلن عنها بشكل واضح، حتى الآن لكنه نجح بتسجيل عدة أهداف خلال لقائي ليتوانيا ولوكسمبورغ بتصفيات يورو ٢٠٢٠ مساهما بتأهل بلاده عن جدارة واستحقاق.

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