شكرا لقرائتكم خبر عن المحلل الفني: «الهجوم».. خارطة الطريق إلى الكأس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الحربي - المحلل الفني لاعب الهلال السابق

*لدى الهلال خيارات هجومية جبارة، البحث عن التسجيل أهم من البحث عن تأمين مرماه، حتى لو تلقى هدفا سيحتاج هدفا لحسم اللقب، ولو تلقى هدفين سيحتاج لهدف، وكلها متاحة.

*الأمور من صالح الهلال، ‏لا يمكن أن يفوز الفريق الياباني أو على الأقل يقدم ما يشفع له بالفوز ضد الهلال، إلا إذا أقدم لوشيسكو على اللعب للحفاظ على النتيجة، فيتراجع ويسلم الملعب لهم.

*أوراوا لايملك قدرة الاستحواذ، لذا إن حدث واستلم اللعب في ملعب الهلال في الاياب، فهذا خيار لوشيسكو ولا أتمنى ذلك.

*أول 15 دقيقة الضغط متوقع، سيحاول المدرب الياباني استغلال الضغط الجماهيري والدعم الكبيرالمتوقع والمحفز للاعبي أوراوا.

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*أكثر من 15 دقيقة ستكون سيطرة غير مبررة من الهلال، يمتلك فريقا مهاريا وقويا لا يقارن بأوراوا، وهو مطالب بعد ذلك بفرض أسلوبه.

*أفضل طريقة للهلال للحفاظ على مرماه، امتلاك الكرة أكثر وقت ممكن وفي ملعب الخصم.

*‏الدفاع ليس دائماً أن تتكتل، الهلال يضعف إذا تراجع، وقوة دفاعه بالضغط على الخصم، محاور الفريق عالية جدا في الاستحواذ وضعيفة بالافتكاك.

*أخيراً، لا يجب أن يستمر الضغط النفسي على الهلاليين أكثر من ربع ساعة، وعلى اللاعبين معرفة أنهم قادرون على التسجيل إذا حافظوا على تركيزهم، ولو ‏تخيلنا تلقي نتيجة ٢-٠ وهو أسوأ سيناريو، تسجيل هدف كفيل بفوزك بالبطولة.

** المحلل الفني لاعب الهلال السابق أحمد الحربي