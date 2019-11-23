المحلل الفني: «الهجوم».. خارطة الطريق إلى الكأس

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جدة - خالد شويل - أحمد الحربي - المحلل الفني لاعب الهلال السابق*لدى الهلال خيارات هجومية جبارة، البحث عن التسجيل أهم من البحث عن تأمين مرماه، حتى لو تلقى هدفا سيحتاج هدفا لحسم اللقب، ولو تلقى هدفين سيحتاج لهدف، وكلها متاحة.
*الأمور من صالح الهلال، لا يمكن أن يفوز الفريق الياباني أو على الأقل يقدم ما يشفع له بالفوز ضد الهلال، إلا إذا أقدم لوشيسكو على اللعب للحفاظ على النتيجة، فيتراجع ويسلم الملعب لهم.
*أوراوا لايملك قدرة الاستحواذ، لذا إن حدث واستلم اللعب في ملعب الهلال في الاياب، فهذا خيار لوشيسكو ولا أتمنى ذلك.
*أول 15 دقيقة الضغط متوقع، سيحاول المدرب الياباني استغلال الضغط الجماهيري والدعم الكبيرالمتوقع والمحفز للاعبي أوراوا.
*أكثر من 15 دقيقة ستكون سيطرة غير مبررة من الهلال، يمتلك فريقا مهاريا وقويا لا يقارن بأوراوا، وهو مطالب بعد ذلك بفرض أسلوبه.
*أفضل طريقة للهلال للحفاظ على مرماه، امتلاك الكرة أكثر وقت ممكن وفي ملعب الخصم.
*الدفاع ليس دائماً أن تتكتل، الهلال يضعف إذا تراجع، وقوة دفاعه بالضغط على الخصم، محاور الفريق عالية جدا في الاستحواذ وضعيفة بالافتكاك.
*أخيراً، لا يجب أن يستمر الضغط النفسي على الهلاليين أكثر من ربع ساعة، وعلى اللاعبين معرفة أنهم قادرون على التسجيل إذا حافظوا على تركيزهم، ولو تخيلنا تلقي نتيجة ٢-٠ وهو أسوأ سيناريو، تسجيل هدف كفيل بفوزك بالبطولة.
** المحلل الفني لاعب الهلال السابق أحمد الحربي
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