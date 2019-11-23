شكرا لقرائتكم خبر عن «فالك» اللقب.. يا زعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(جدة)@okaz_sports على أن حالة التوتر والقلق تعتري الهلاليين، جراء نحس وأخطاء النهائيين السابقين التي أفقدت الفريق لقبين كانا في متناوله لولا سوء الحظ والإصابات والظلم التحكيمي الذي تعرض له، إلا أن مبشرات عدة بفوز الهلال تنبئ عن فك نحس السنوات الأخيرة وحل عقدة الغياب عن بطولة الأزرق المفضلة، وتتمثل في الظروف التي تسبق هذه المواجهة النارية الملتهبة. على أن حالة التوتر والقلق تعتري الهلاليين، جراء نحس وأخطاء النهائيين السابقين التي أفقدت الفريق لقبين كانا في متناوله لولا سوء الحظ والإصابات والظلم التحكيمي الذي تعرض له، إلا أن مبشرات عدة بفوز الهلال تنبئ عن فك نحس السنوات الأخيرة وحل عقدة الغياب عن بطولة الأزرق المفضلة، وتتمثل في الظروف التي تسبق هذه المواجهة النارية الملتهبة. لأول مرة في النهائيات الثلاثة الأخيرة يخوض الإياب بفرص الفوز والتعادل والخسارة لأول مرة يخوض الإياب بلا غيابات أو إصابات مؤثرة Advertisements القوة الهجومية الضاربة هجومياً بثلاثي هجومي أجنبي (قوميز/كاريلو/جيوفنكو) تركيز الفريق الفني ونضج أهم اللاعبين المحليين وخبرة 3 نهائيات.. الهدوء الإداري المميز منذ بداية الموسم، وقبل المباراة



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