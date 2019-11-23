شوقى غريب يكمل خماسية الإنجازات الفردية بلقب أفضل مدير فنى...

جدة - عمرو شويل توج شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي بجائزة افضل مدير فني في بطولة كاس امم افريقيا تحت ٢٣ سنة.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تغريدة عبر حسابه على تويتر امد فيها فوز غريب بالجائزة رغم عدم الاعلان عنها في الملعب بحفل تسليم الجوائز والميداليات.

حقق المنتخب الأولمبى لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

الفراعنة الصغار استطاعوا أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المبايات التى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى وأخيرا كوت ديفوار.