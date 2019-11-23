شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: الضغط الجماهيري كان الدافع الاقوى لإنتصار المنتخب الولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى قائد المنتخب المصرى الأولمبى أنه الاصرار والعزيمة الذى تواجدت باللاعبين منذ اليوم الاول لمعسكر الفراعنة هو السر فى التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

وأوضح رمضان صبحى خلال تصريحات تلفزيوينة أن الضغظ الجماهيرى الذى وضع على لاعبى المنتخب الأولمبى عقب خروج المنتخب الوطنى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية جاء فى صالح دفعة قوية على حصد اللقب و مصالحة الجماهير المصرية.

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توج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى أقيمت فى مصر، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.