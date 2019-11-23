شكرا لقرائتكم رمضان صبحى بعد الفوز بأفضل لاعب: سقف طموحنا زاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، عن سعادته بالفوز بالبطولة التى أقيمت في الفترة من ٨ نوفمبر، وحتى الثاني والعشرين من نفس العام.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.

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وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للاولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير الغفيرة في الاستاد".

وأردف اللاعب قائلا: "طموحنا زاد بعد الصعود للاولمبياد، لم يعد لبنا سقف للطموحات، ننظر دائما إلى القمة، يتبقى لنا ٧ شهور، يتخلله معسكرين، نفكر في ميدالية بالاولمبياد، وليس مجرد المشاركة فقط".

وعاد ليقول: "اعتقد سيكون هناك اتفاق بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب عن التنسيق بين المنتخب الأوليمبي والاول، الاهم الان هو فرحة الشعب المصري".