شكرا لقرائتكم تهنئة خاصه من عصام الحضري إلى محمد صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ عصام الحضري لاعب منتخب مصر السابق، منتخب مصر الاولمبي عقب فوزه بكأس الأمم الافريقيه، و وجه حديثه لمحمد صبحي حارس الفراعنه الذي توج بأفضل حارس في البطوله و وجه له تهنئه خاصه.

و كتب الحضري على " تويتر" " تهنئة خاصة لحارس منتخبنا الأولمبي محمد صبحي أفضل حارس في البطولة اللي قدم مستوى متميز في كل المباريات وساهم بقوة مع زملائه في التتويج باللقب وأتمنى له مزيد من التوفيق والتألق في المتسقبل باذن الله

مبرووووك يا صبحي

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و استطاع منتخب مصر تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

و تقدم منتخب مصر عن طريق كريم العراقي فى الدقيقة 39 وتعادل منتخب الأفيال عن طريق ابوبكر دومبيا فى الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى وينجح رضمان فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 114.