شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يكشف سر ارتداء المنتخب الاولمبي قناع "لاكاسا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى، سر ارتداء الفريق قناع قناع المسلسل الإسبانى الشهير "لاكاسا" الذى تدور أحداثه عن عمليات السرقة والسطو المسلح، خلال دخولهم استاد القاهرة الدولى قبل مواجهة كوت ديفوار، في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال رمضان صبحى، أن فكرة ارتداء جميع اللاعبون قناع "لاكاس" خلال دخول ملعب المباراة، كانت من طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون والمنتخب الأولمبى، واجتمع جميع اللاعبون على تلك الفكرة وتم تنفيذها، احتفالاً بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتوج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى أقيمت فى مصر، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.