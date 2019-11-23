شكرا لقرائتكم شوقي غريب: النهاردة اول يوم هنام من 4 أشهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعادته بالفوز الذي تحقق اليوم علي منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام، والتي توج المنتخب بلقبها بثنائية رمضان صبحي وكريم العراقي.

وقال غريب في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : اهدي الفوز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة ، وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي : النهاردة اول يوم هنام من 4 أشهر ، القلق والتوتر من اجل صنع جيل والتاهل للاوليمبياد والحصول علي البطولة المقامة في مصر أمور تدعو لعدم النوم.

واختتم شوقي غريب تصريحاته مؤكدا ان اللياقة البدنية للاعبين كانت كلمة السر في الفوز علي كوت ديفوار بعد خوض 120 دقيقة مع منتخب قوي دون حدوث خلل في المستوي وفي النهاية تم تحقيق النتيجة المرجوة وهو اللقب والتاهل للاوليمبياد.