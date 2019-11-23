- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: مبروك مستقبل مصر شرفتونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستطاع منتخب مصر تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.
و تقدم منتخب مصر عن طريق كريم العراقي فى الدقيقة 39 وتعادل منتخب الأفيال عن طريق ابوبكر دومبيا فى الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى وينجح رضمان فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 114.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله السعيد: مبروك مستقبل مصر شرفتونا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.