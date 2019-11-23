شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: مبروك مستقبل مصر شرفتونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز و منتخب مصر، المنتخب الأولمبي بفوزهم على كوت ديفوار و تتويجهم بالقب الافريقي و كتب السعيد مهنئاً المنتخب " مبروك مستقبل مصر البطولة، شرفتونا"

واستطاع منتخب مصر تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

Advertisements

و تقدم منتخب مصر عن طريق كريم العراقي فى الدقيقة 39 وتعادل منتخب الأفيال عن طريق ابوبكر دومبيا فى الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى وينجح رضمان فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 114.