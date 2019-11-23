مدرب الكويت: مواجهة السعودية "ديربي" خليجي

أكد ثامر عناد، مدرب المنتخب الكويتي، أن مواجهة السعودية تعتبر أقوى مباريات كأس الخليج، مشيدا بلاعبي الأخضر الذي لا يتأثر بغياب اللاعبين.

وفي تصريح لـ"العربية" قال المدرب الكويتي: المنتخب السعودي مرشح فوق العادة وقوي فهو يملك أقوى دوري عربي. وأرى أنها مباراة خاصة ومن الممكن أن تكون أفضل مباريات البطولة.

وأشاد عناد بالمنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللقب ليس حصرا على الفرق المرشحة فقط.