شكرا لقرائتكم البرتغالي مورينيو لا يخسر مباراته الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخطف جوزيه مورينيو الأضواء قبل مباراة يوم السبت في ستاد لندن، إذ تعد أول مواجهة لـ "السبيشال وان" بعد عودته إلى البريميرليغ، وستكون أمام وست هام.

ولم يتذوق مورينيو طعم الهزيمة في المباريات الأربع الأولى في أخر ستة أندية أشرف على تدريبها، والتي تشمل قيادته لأندية بورتو وتشليسي وإنتر ميلان وريال مدريد و تشيلسي مرة أخرى وأخيرا مانشستر يونايتد، حيث فاز في تسعة عشر منها وتعادل في أربع.

ويحتاج توتنهام للعودة إلى الانتصارات للخروج من أزمته في الدوري، وهو الذي فاز ثلاث مرات في 12 جولة، وخلال آخر خمس مباريات لم يحقق أي إنتصار ويحتل المركز الرابع عشر.

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واجه مورينيو عندما كان مدربا لتشيلسي ويونايتد، فريق وست هام أربع عشرة مرة في مسيرته التدريبية، فاز في تسع منها وتعادل ثلاث وانهزم مرتين.

والمباراة الأولى للمدرب البرتغالي ستكون أمام مانويل بيليغريني الذي ذاق طعم حرب التصريحات مع مورينيو عام 2010 ، بعد توليه تدريب ريال مدريد، حينما خرج البرتغالي بتصريح مثير ضد المدرب التشيلي .

ويعود البرتغالي للواجهة من جديد وكل الأنظار ستكون موجهة له، وهو الذي صرح عام ألفين وخمسة عشر حول رفضه تدريب توتنهام حينما كان مدربا لتشيلسي.

ولم يفشل مورينيو بنيل في تحقيق الألقاب مع الفرق التي قادها خارج البرتغال، بينما "السبيرز" بدون اي تتويج في الدوري منذ عام 1961، وكان آخر وصول لهم لمنصة التتويج في كأس الرابطة 2008.