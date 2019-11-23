السبت.. إياب ديربي الدار البيضاء في كأس محمد السادس

يلتقي يوم السبت فريقا الرجاء والوداد في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل لهدف لمثله.

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وتعادل الفريقان ذهابا بهدف لكل منهما، ويكفي الوداد التعادل السلبي للتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة فيما يحتاج الرجاء للفوز أو التعادل بهدفين أو أكثر للتأهل.

وسيشهد الديربي العربي الثاني غيابات مؤثرة في صفوف الأحمر والأخضر حيث يغيب السعيدي والحسوني عن الوداد بسبب الإصابة وجبران بسبب العقوبة بينما يستعيد الكرتي والحداد في حين سيفتقد الرجاء للعرجون وبوطيب و سيعود الزنيتي للفريق الذي سيقوده ابن النادي جمال السلامي بعد الاستغناء عن الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفاز الوداد على اتحاد طنجة وخسر أمام نهضة بركان محليا فيما خسر الرجاء أمام يوسفية برشيد وفاز على نهضة الزمامرة في الدوري.

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