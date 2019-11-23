مصر تحرز لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما









اسماء السيد - توجت مصر بلقب النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في كرة القدم بفوزها على ساحل العاج 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية.

وكانت مصر في طريقها الى حسم نتيجة المباراة في وقتها الأصلي عندما تقدمت بهدف كريم العراقي (37)، لكن ساحل العاج أدركت التعادل عبر البديل ابو بكر دومبيا (89)، ليحتكم المنتخبان إلى الشوطين الاضافيين سجل خلالهما القائد رمضان صبحي هدف الفوز للفراعنة (114).

ونال لاعبو الفراعنة جميع الألقاب الفردية في البطولة، حيث نال رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب، ومحمد صبحي جائزة أفضل حارس مرمى، والمهاجم مصطفى محمد جائزة الهداف برصيد أربعة اهداف.

وهي المرة الاولى التي تتوج فيها مصر بلقب البطولة بعدما توجت الغابون بلقب النسخة الاولى عام 2011 ونيجيريا بلقب النسخة الثانية عام 2015.

و طالت فترة جسن النبض بين المنتخبين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب تخوفا من هدف مبكر يربك الحسابات، ومع مرور الوقت انتفض الفراعنة وسيطروا على منطقة الجزاء عن طريق الثلاثي رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي وامامهم مصطفى محمد، وشكلوا خطورة على مرمى حارس ساحل العاج تابي إرا إليزير .

وأسفر ضغط الفراعنة عن هدف التقدم في الدقيقة 37 حين توغل صبحي مراوغا مدافعي ساحل العاج ومرر كرة عرضية متقنة سددها العراقي على يمين إليزير.

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وهاجم لاعبو المنتخب العاجي بشراسة سعيا للتعويض وادراك هدف التعادل، وتصدت اقدام مدافعي مصر لتسديدات قوية من جانب الثلاثي حامد تراوري ويوسف داو وشيخ تيمتي، كما حرم القائم الايمن لمرمي محمد صبحي العاجيين من هدف برده تسديدة سيلاس غناكا من ركلة حرة مباشرة (43).

وواصل لاعبو مصر سيطرتهم وهجومهم الضاغط في الشوط الثاني، وكادوا يعززون تقدمهم لولا رعونة وفردية عبد الرحمن مجدي والعراقي.

مع مرور الوقت تراجع لاعبو الفراعنة الى الدفاع، وتصدى محمد صبحي لتسديدة دومبيا (70)، وسدد حامد تراوري خارج الخشبات الثلاث من انفراد ، قبل أن ينجح دومبيا في ادراك التعادل محولا عرضية محمد وتارا على يمين محمد صبحي (89).

وكادت ساحل العاج تتقدم مطلع الشوط الاضافي الاول عندما أخطأ محمد صبحي في التصدي لتسديدة حامد تراوري فارتدت إلى يوسف داو الذي سددها وتصدي لها صبحي مرة ثانية (94).

وضغط لاعبو مصر هجوميا بقيادة رمضان صبحي في محاولة لإحراز هدف التقدم، ونجح الاخير في هز الشباك بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس فسددها داخل المرمى الخالي (114).

ملخص المباراة: