الفيحاء يحرم الشباب من المركز الثالث في الدوري السعودي









اسماء السيد - حرم الفيحاء مضيفه الشباب من الارتقاء الى المركز الثالث ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 1-صفر الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل الغاني صامويل أوسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 13 نقطة وتقدم الى المركز الحادي عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة وبات مهددا بفقدان مركزه السادس.

وسيطر الشباب على معظم مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من افتتاح التسجيل عبر البرازيلي سيبا ولكن كرته مرت بجانب القائم (32).

وكاد الفيحاء يخطف هدفاً من هجمة منسقة عبر البرازيلي أنجيلو نيتو بيد ان كرته مرت بجانب القائم (58)، لكن زميله أوسو فعلها بعد دقيقتين عندما كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس ولعب الكرة داخل المرمى (60).

وأنقذ الحارس مسلم آل فريج مرمى الفيحاء من هدف التعادل بتصديه لتسديدة عبدالله الحمدان (68).

وانتزع الرائد فوزاً صعبا من مضيفه الحزم 3-2 على ملعب نادي الحزم بالرس.

وتقدم الرائد بثلاثية تناوب على تسجيلها المغربي محمد فوزير (21) والكاميروني أرنو دجوم (42) وأحمد الزين (56)، قبل أن يرد الحزم بهدفين سجلهما أسامة الخلف (67) والسويدي كارلوس ستراندبرغ (74).

وأهدر ستراندبرغ ركلة جزاء في الدقيقة 30.

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ورفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، في حين بقي الحزم في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وحافظ أبها على سجله خالياً من الهزائم في المباريات التي خاضها على أرضه، وتغلب على ضيفه الفتح 3-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل ثلاثية أبها التونسي سعد بقير (9) وسميحان النابت (18) وصالح آل عباس (86)، فيما سجل توفيق بوحيمد هدف الفتح (49).

ورفع أبها رصيده إلى 14 نقطة وتقدم للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

ملخص مباراة الشباب والفيحاء:

ملخص مباراة الحزم والرائد:

ملخص مباراة الحزم والرائد: