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شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يرفض الإستسلام ويحقق تعادل صعباً من باديربورن في البوندسليجا والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
دورتموند
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي يجمع بين فريقي بوروسيا دورتموند وبادريربورن بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق.
بدأ الشوط الأول بضغط ملحوظ من جانب بادريربورن مما أدي إلي تسجيل ستريلي مامبا الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.
ثم تمكن فريق بادريريورن وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بأقدام اللاعب ستريلي مامبا.
وفي الدقيقة 43، تمكن اللاعب جيريت هولتمان، من تسجيل الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم باديربورن، بثلاثية نظيفة.
وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، تمكن جادون سانشو من إضافة الهدف الأول لـ بروسيا دورتموند، قبل أن يقلص اللاعب أكسيل فيتسل النتيجة، في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.
ثم تمكن ماركو رويس من تعديل النتيجة لمصلحة دورتموند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد دورتموند إلى النقطة العشرين يحتل بها المركز الخامس، بينما يحتل باديربورن المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط.
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