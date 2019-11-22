رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة ومصطفى محمد الهداف

الجمعة 22 نوفمبر 2019

رمضان صبحي

توج المنتخب المصري الأولمبي بقلب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخ الفراعنة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في النهائي بنتيجة 2_1.



رمضان صبحي أفضل لاعب ومصطفى محمد الهداف

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وفي سياق متصل حصد رمضان صبحي جائزه أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد تتويج الفراعنة باللقب القاري الأول في تاريخ بينما نال مصطفى محمد مهاجم الزمالك جائزة هداف البطولة بأربعة أهداف .

محمد صبحي يحصد جائزة أفضل حارس

وعلى الجانب الآخر حصد محمد صبحي حارس المنتخب المصري الأولمبي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة حيث حافظ على مرماه خاليا من الأهداف في مباريات مالي وجنوب أفريقيا وسكنت شباكه 4 أهداف طوال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

مصر تتأهل إلى أولمبياد طوكيو للمرة الثانية عشر تاريخياً

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تغلب على جنوب أفريقيا في نصف النهائي حسم البطاقة الأفريقية الثانية للعاصمة اليابانية طوكيو 2020 بعد غياب منذ دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 ،حيث تشارك الفراعنة في الأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخ مصر ، حيث خاض منتخب مصر في الأولمبياد 32 مباراة حقق الفوز 10 مرات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 18 مرة وأحرز لاعبو مصر 68 هدفًا ودخل مرماها 87 على مدار سجل المشاركات الأوليمبية.