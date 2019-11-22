مكاسب حققها شباب الفراعنة من حصد اللقب القاري الأول 

الجمعة 22 نوفمبر 2019

لا صوت يعلو صوت فرحة المصريين بالتتويج بقلب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 بعد الفوز على كوت ديفوار والتأهل إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو بداية من الـ24 من شهر يوليو المقبل بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي أهم المكاسب التي حصدتها مصر من الفوز على البافانا بافانا.



1_ التأهل إلى أولمبياد طوكيو للمرة الثانية عشر تاريخياً

فوز منتخب مصر الأولمبي على جنوب أفريقيا في نصف النهائي حسم البطاقة الأفريقية الثانية للعاصمة اليابانية طوكيو 2020 بعد غياب منذ دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 ،حيث تشارك الفراعنة في الأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخ مصر ، حيث خاض منتخب مصر في الأولمبياد 32 مباراة حقق الفوز 10 مرات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 18 مرة وأحرز لاعبو مصر 68 هدفًا ودخل مرماها 87 على مدار سجل المشاركات الأوليمبية.

2_ عودة الثقة بين الجماهير والمنتخب المصري

أعاد شباب الفراعنة الثقة لجماهير المنتخب المصري في جيل جديد قادر على صنع الانتصارات وإسعاد المصريين ، وخاصة بعد حالة من الغليان والسخط على المنتخب الأول لكرة القدم منذ خروجه من كأس الأمم الأفريقية وسط أرضه وجماهيره من دور ال16 على يد منتخب جنوب أفريقيا ، تباعا بالأداء المتذبذب مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بعد التعادلين المخيبن أمام كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولي والثانية من التصفييات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون .

3_ الأولمبياد فاترينة الإحتراف

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مشاركة المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو هي معرض عالمي كبير لعرض مواهب الكرة المصرية أمثال " رمضان صبحي ، مصطفي محمد ، إمام عاشور ، ناصر ماهر ، عبد الرحمن مجدي ، محمد عبد السلام وغيرهم من نجوم الجيل الصاعد الواعد للكرة المصرية ، حيث أن دورة الألعاب الأولمبية دائما ما تكون محط أنظار كبار الأندية في أوروبا.

4_ المنتخب الأول المستفيد الأول

ظهور عناصر المنتخب المصري الأولمبي بهذا الأداء الرائع طوال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يبشر بالخير لصالح المنتخب الكبير الذي سيعتمد بشكل كبير على أغلب عناصر منتخب شوقي غريب ولاسيما مصطفي محمد كما ذكر حسام البدري في تصريحات سبقت مباراة جزر القمر .

اعتماد حسام البدري على عناصر المنتخب المصري الأولمبي سيغير بشكل كبير في أداء الفريق الأول الذي افتقد للروح داخل المستطيل في المباراتين السابقتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفييات كأس الأمم الأفريقية 2021.

5_ مولد قائد جديد للفراعنة

شهدت مباريات المنتخب المصري الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مولد قائد جديد من رائحة أحمد حسن وحسني عبد ربه وحسام حسن وهوا رمضان صبحي لاعب الأهلي المصري ، الذي نجح في قيادة زملائة داخل المستطيل الأخضر وتقديم مستوي رائع خلال مباريات البطولة أثبت جدارته بشارة القيادة وهوا ما يبشر بالخير لصالح المنتخب المصري الأول مستقبلا في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر .

6_ حصد اللقب العربي القاري الأول في تاريخ هذا السن

فوز منتخب مصر الأولمبي على كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة جعل الفراعنة تحصد اللقب القاري الأول في تاريخ مصر والمنتخبات العربية حيث فشلت منتخبات الجزائر والمغرب في حصد هذا اللقب برغم وصولهم إلى النهائي .