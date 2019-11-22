بالميري في الطريق لكبير الدوري الإيطالي

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إيمرسون بالميري

وكشفت صحيفة "كوريري سبورت" الإيطالية، أن البيانكونيري يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر تشيلسي الشاب "إيمرسون بالميري" صاحب الخمسة وعشرين عاما.

جدير بالذكر أن النجم الشاب، قد انتقل لصفوف البلوز قادما من روما الإيطالي عام ٢٠١٨ مقابل ٢٠ مليون يورو بعقد للعام ٢٠٢٢.

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