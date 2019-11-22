رقم عربي مميز لأبناء شوقي غريب بعد التتويج القاري 

الجمعة 22 نوفمبر 2019

توج المنتخب المصري الأولمبي بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد التغلب على كوت ديفوار في نهائي البطولة القارية ، ليحصد الفراعنة رقما عربيا خاصاً.



المنتخب المصري يصبح أول منتخب عربي يتوج باللقب القاري

فوز المنتخب المصري الأولمبي بهذا اللقب جعله أول منتخب عربي يفوز بهذا اللقب القاري في هذه المرحلة العمرية ولم يحالف التوفيق المنتخبات العربية في حصد اللقب في السابق رغم بلوغهم المباراة النهائية في مناسبتين.

منتخب المغرب الأولمبي يخسر أمم أفريقيا وسط أنصاره

Advertisements

النسخة الأولى التي اقيمت بالمغرب في 2011 بلغ المنتخب المغربي الأولمبي النهائي ولكنه خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الجابوني، حيث توقع الجميع تتويج شباب أسود الأطلس باللقب وسط أنصارهم ولكنه الأمر الذي لم يتحقق.

منتخب الجزائر الأولمبي يكرر خسارة العرب نهائي الكان

المنتخب الجزائري الاولمبي كان حاضراً وممثلاً للكرة العربية في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بالنسخة الثانية 2015 بالسنغال، ولكنه عجز عن حصد اللقب وخسر على يد نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر الأولمبي يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل لدورة الألعاب الأولمبية من دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 بعد تغلبه على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة مما جعله يحسم البطاقة الأفريقية الثانية للعاصمة اليابانية طوكيو 2020 بعد غياب منذ دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 ،حيث تشارك الفراعنة في الأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخ مصر ، حيث خاض منتخب مصر في الأولمبياد 32 مباراة حقق الفوز 10 مرات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 18 مرة وأحرز لاعبو مصر 68 هدفًا ودخل مرماها 87 على مدار سجل المشاركات الأوليمبية.