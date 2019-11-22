- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يراقب "جيرو" وتشيلسي يرحب والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
جيرو
وجد فريق تشيلسي الإنجليزي ضالته الهجومية بكل من، ميتشي باتشواس وتامي إبراهام خلال الموسم الحالي، حيث استحواذ الثنائي على قلب وعقل لامبارد والتسبب بعزل جيرو وخروج من حسابات البلوز.
وتشير تقارير بشكل شبه رسمي أن اي سي ميلان الإيطالي قريب للغاية من ضم اللاعب، بحيث أنه يراقبه منذ وقت طويل تمهيدا للتعاقد مع صاحب ال٣٣ عاما.
الجدير بالذكر أن أولفييه جيرو كان هداف تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، إلا أنه هذا الموسم لم يفلح بتسجيل غير أهداف قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يراقب "جيرو" وتشيلسي يرحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.