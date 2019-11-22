ميلان يراقب "جيرو" وتشيلسي يرحب

الجمعة 22 نوفمبر 2019

جيرو Advertisements

وجد فريق تشيلسي الإنجليزي ضالته الهجومية بكل من، ميتشي باتشواس وتامي إبراهام خلال الموسم الحالي، حيث استحواذ الثنائي على قلب وعقل لامبارد والتسبب بعزل جيرو وخروج من حسابات البلوز.



وتشير تقارير بشكل شبه رسمي أن اي سي ميلان الإيطالي قريب للغاية من ضم اللاعب، بحيث أنه يراقبه منذ وقت طويل تمهيدا للتعاقد مع صاحب ال٣٣ عاما.

الجدير بالذكر أن أولفييه جيرو كان هداف تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، إلا أنه هذا الموسم لم يفلح بتسجيل غير أهداف قليلة.