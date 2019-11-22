"شيفتشينكو" يحذ السلطان من العودة للميلان بختام مشواره

الجمعة 22 نوفمبر 2019

شيفتشينكو

ارتبط إسم النجم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" بالعودة لصفوف ميلان خلال فترة انتقالات يناير المقبل، حيث غادر السلطان فريقه الأخير. جالاكسي الأمريكي.

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وأشارت عدة تقارير لتوجيه الأوكراني "شيفتشينكو" نجم ميلان بالماضي، إلى أنه حذر زميله زلاتان من العودة وهو بعمر ال٣٨ عاما، بحيث أنه في ختام مشواره باللاعب وهي مسؤولية كبيرة.

وعاد مدرب منتخب "أوكرانيا" لتأكيد أن زلاتان لاعب كبير وقادر على تقبل هذا التحدي ومساعدة الفريق على الانتقال للمستوى المنتظر منه.

جدير بالذكر أن النجم السويدي، أعلن رحيله عن فريق الأمريكي قبل فترة طويلة خلال فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكدا وجهته للعودة بالدوري الإسباني وتكهن البعض بتجربة له مع الأندلسي إشبيلية، إلا أن الأمر انقلب راس على عقب وبات مرشحا للروسنيري ميلان.