انت الان تتابع زيدان يدافع عن بيل رغم احتفاله المثير للجدل براية ويلز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة عن لاعبه جاريث بيل ضد الانتقادات التي طالته عقب احتفاله المثير للجدل بتأهل ويلز إلى بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم عندما أمسك راية بلاده مكتوبا عليها عبارة تضع الفريق الإسباني في ذيل أولوياته.

ورقص بيل براية بلاده وعليها عبارة "ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب" بعد أن حسمت ويلز التأهل المباشر لبطولة أوروبا لمرة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء الماضي.

وعانى الجناح الويلزي من الانتقادات منذ وصوله إلى إسبانيا في 2013 رغم مساهمته في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات خلال هذه الفترة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم "أثيرت ضجة كبيرة بشأن ما فعله لكننا بحاجة للتركيز فقط على كرة القدم. هناك مبالغة في تقييم الموقف. أنظر فقط إلى ما يمكن أن يقدمه في الملعب وليس ما يتردد خارجه. هذا لا يهمني.

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"أثق في أنه يمكن أن يستعيد أهميته لنا من جديد. إنه لاعب مهم عندما لا يكون مصابا. لقد أظهر ذلك من قبل وسيظهره مرة اخرى".

وسيستضيف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ريال سوسيداد غدا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو. وناشد زيدان جماهير النادي مؤازرة بيل بدلا من انتقاده.

ولم يشارك بيل مع ريال مدريد منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب الإصابة.

وسيخوض ريال مدريد المباراة بدون لوكاس فاسكيز بعد إصابته بكسر في أحد أصابع قدمه بسبب سقوط ثقل عليه خلال مرانه في صالة ألعاب رياضية أمس الخميس.