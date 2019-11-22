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رمضان صبحي أفضل لاعب بأمم إفريقيا تحت 23 سنة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد ما نجح في الفوز بالبطولة على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة.

وحقق الفراعنة لقب أمم إفريقيا تحت 23 سنة، لأول مرة على حساب كوت ديفوار وضمن كلا المنتخبين تذكرة أولمبياد طوكيو 2020 بجانب منتخب جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث.

ونجح رمضان صبحي في قيادة المنتخب الأوليمبي للتتويج باللقب، فضلا عن تسجيله 3 أهداف بالبطولة آخرها هدف الفوز باللقب.

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