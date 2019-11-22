شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي أفضل حارس مرمى بأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد صبحي، حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد ما نجح في الفوز بالبطولة على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة.

وحقق الفراعنة لقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لأول مرة على حساب كوت ديفوار وضمن كلا المنتخبين تذكرة أولمبياد طوكيو 2020 بجانب منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث.