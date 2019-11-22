الرئيس السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بالتتويج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020. وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو». وأضاف: «‏إنجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.. إنجاز يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي».

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