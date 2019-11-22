مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار| الفراعنة تتوج بطلا للقارة الأفريقية تحت 23 للمرة الأولى في التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

توج المنتخب المصري الأولمبي بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد التغلب على المنتخب الإيفواري في الشوط الثاني الإضافي 2_1 لتحصد الفراعنة اللقب القاري الأول في تاريخ مصر .



أحداث المباراة

بدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تشكيل الفراعنة أمام كوت في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 كالتالي :

تشكيل منتخب مصر الأولمبي

وشهد تشكيل منتخب مصر الأولمبي عدم وجود أية تغييرات عن المباراة الماضية أمام جنوب أفريقيا في دور المجموعات، حيث يشارك عمار حمدي في وسط الملعب ومصطفى محمد في الهجوم ،وجاء تشكيل الفراعنة كالآتي.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكام".

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الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - عمار حمدي - أحمد فتوح.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مصطفى محمد - رمضان صبحي.

كريم العراقي يتقدم للفراعنة

ترجم كريم العراقي تمريرة نجم الشوط الأول رمضان صبحي لهدف في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر المباراة ليعلن عن تقدم الفراعنة بهدف نظيف حيث يفصل أبناء النيل 45 لإعتلاء عرش القارة الأفريقية .

المنتخب الإيفواري يتعادل في الوقت القاتل

وشهد الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار تعادل الأفيال في الدقيقة 89 عن طريق ديوا لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

رمضان صبحي يسعد المصريين في الوقت القاتل

وفي الشوط الإضافي الثاني نجح رمضان صبحي في تسجيل هدف التتويج للفراعنة في الدقيقة 118 بعد ترجمته لتسديدة صلاح محسن التي ارتد من الحارس الإيفواري لتجد رمضان صبحي يودعها المرمي معلنا عن اللقب الأول تاريخياً للمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة.