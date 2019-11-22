شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يسقط أمام الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

استغل فريق الفيحاء ظروف الغيابات التي حاصرت فريق الشباب ليخطف فوزاً ثميناً بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق فريق أبها فوزه على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتمكن الرائد من هزيمة مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تعثر فريق الشباب صاحب الأرض والجمهور بعد خسارته من الفيحاء بهدف دون مقابل جاء عن طريق المحترف صامويل أوسو في الدقيقة (60) من عمر المباراة، والتي شهد اللقاء غياب عدد من اللاعبين يتقدمهم المدافعان محمد سالم والجزائري جمال بلعمري بالإضافة للظهير الأيمن حسن معاذ، وبهذه النتيجة يقفز الفيحاء للمركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة وفي المركز السادس.

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وعلى استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، فاز فريق أبها على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأحرز أهداف أبها التونسي سعد بقير (د: 9)، وسميحان النابت (د: 18)، وصالح آل عباس (د: 86)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق توفيق بوحيمد (د: 49)، وشهد اللقاء طرد محترف فريق الفتح ماتياس أجوير جاراي (د: 33)، وبهذه النتيجة وصل رصيد أبها إلى النقطة 14 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، فاز فريق الرائد على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكاد الحزم أن يدرك التعادل رغم تأخره بثلاثية نظيفة إلا أن الحظ وقف عائقاً أمام لاعبيه.

وسجل أهداف الرائد محمد فوزير: (د: 21)، وارناود دجوم (د: 42)، وأحمد الزين (د: 56)، وسجل للحزم: أسامة الخلف (د: 67)، وكارلوس سترانديبرج (د: 74)، وأضاع الأخير ركلة جزاء للحزم في الدقيقة (30) من عمر اللقاء، وبذلك تساوى الفريقان بعدد النقاط إذ وصل الرائد للنقطة 14 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن فريق الحزم الذي تجمد عند رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثامن.