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جماهير الهلال في عيون مبتعثي اليابان

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جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

رحبت الملحقية الثقافية والأندية الطلابية في اليابان، بالجماهير المساندة لنادي الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، على ملعب سايتاما بطوكيو الأحد القادم.

وبادرت الأندية الطلابية السعودية بإرشاد الجماهير لأبرز المعالم السياحية التي تحتضنها طوكيو، وكذلك أفضل المطاعم والخدمات ووسائل النقل، بالإضافة إلى وضع الخرائط التوضيحية للمحطات الرئيسية التي من شأنها إرشاد وتسهيل وصول الجماهير لملعب سايتاما المقرر إقامة المباراة فيه.

وقدَّم المبتعث السعودي أحمد حنبولي مقطعاً مرئياً باللغة اليابانية يستعرض سيرة نادي الهلال للمجتمع الياباني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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