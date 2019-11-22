شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الهلال في عيون مبتعثي اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

رحبت الملحقية الثقافية السعودية والأندية الطلابية في اليابان، بالجماهير المساندة لنادي الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، على ملعب سايتاما بطوكيو الأحد القادم.

وبادرت الأندية الطلابية السعودية بإرشاد الجماهير لأبرز المعالم السياحية التي تحتضنها طوكيو، وكذلك أفضل المطاعم والخدمات ووسائل النقل، بالإضافة إلى وضع الخرائط التوضيحية للمحطات الرئيسية التي من شأنها إرشاد وتسهيل وصول الجماهير لملعب سايتاما المقرر إقامة المباراة فيه.

وقدَّم المبتعث السعودي أحمد حنبولي مقطعاً مرئياً باللغة اليابانية يستعرض سيرة نادي الهلال للمجتمع الياباني.