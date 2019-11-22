شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي يتوج البريطاني سام بيرد والفائزين في الجولة الأولى من سباق فورمولا إي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بنهاية الجولة الأولى من سباق فورمولا إي اليوم السائق البريطاني «سام بيرد» بعد منافسة قويّة من قبل سائق بورشه البلجيكي «أندريه لوتيرر»، الذي حل ثانيا بفارق ثانية وثلاثين جزءا من الثانية، ومن خلفه مواطنه سائق مرسيدس «سوفيل فاندورن» ليغلق الستار عن جولة مثيرة شهدت حضورا جماهيريّا كبيرا للسباق، الذي أصبح جزءا مهمّا ضمن روزنامة البطولات العالميّة التي سيتم استضافتها في المملكة حتى عام 2028.

وقد تم ترتيب أفضلية أماكن السائقين في السباق حسب التصفيات الأوليّة التي أقيمت صباحا وتفوّق فيها سائق بي إم دبليو الإنجليزي «أليكساندر سيمز» بزمن 1:14:563، وهو ما لم يشفع له بالحصول على مركز متقدّم أثناء السباق، تلاه سائق مرسيدس البلجيكي «سوفيل فاندورن» بفارق 276 جزءا من الثانية، ومن ثم زميله في مرسيدس أيضا الهولندي «نايك دي فريس» بفارق 366 جزءا من الثانية، وهو ما أظهر قوّة التنافس بين الأسماء الكبيرة المشاركة ووصول الفرق في السرعة إلى أجزاء صغيرة من الثانية.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالص الشكر والتقدير لولي العهد - حفظه الله - لحضوره سباق فورمولا اي، الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، معتبرا تشريفه تأكيدا على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين منه أيده الله.

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وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الشكر لكل من حضر وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، معتبرا أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية. وبارك للفائزين في السباق، متمنيا التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.

وينتظر الجماهير غدا السبت جولة جديدة من سباق فورمولا إي الدرعيّة، حيث يلتقي المتنافسون مجدّدا في السباق الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا ويشهد جولة جديدة من التحدي والإثارة والتنافس بين المتسابقين العالميين.

ويستمر موسم الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق «فورمولا إي»، و«كأس الدرعية للتنس» لفئة الرجال، و«مهرجان الدرعية للفروسية» المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل (نزال الدرعيّة التاريخي) التي تقام على أرض العاصمة الأولى للسعوديّة.

وستنظم الدرعية مجموعة من الحفلات الساحرة لبعض أشهر وأبرز الفنانين الموسيقيين في العالم.